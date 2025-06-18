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        Sakarya'da tescilli kestane balı üretimine başlayan arıcılar, bereketli sezon geçirmeyi umuyor

        DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda tescilli kestane balı üretimi için çalışmalara başlayan arıcılar, zararlı gal arısına karşı yapılan çalışmalar ve ağaçlarda açan çiçeklerin uzunluğu dolayısıyla sezonun verimli geçmesini umuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:35
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        Sakarya'da tescilli kestane balı üretimine başlayan arıcılar, bereketli sezon geçirmeyi umuyor
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        DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda tescilli kestane balı üretimi için çalışmalara başlayan arıcılar, zararlı gal arısına karşı yapılan çalışmalar ve ağaçlarda açan çiçeklerin uzunluğu dolayısıyla sezonun verimli geçmesini umuyor.

        Akyazı, Ferizli, Kaynarca ve Hendek ilçeleri ile çevre illerden gelen arıcılar, coğrafi tescilli Çam Dağı Kestane Balı üretimi için sezonu açtı. Yaklaşık 100 arıcı, kahverengi, sarı ve beyaz renkli kovanlarıyla dağlık alana yerleşti.

        Sabahın ilk saatlerinden itibaren dağın doğal bitki örtüsünde açan kestane çiçeklerine konarak nektar toplayan arılarla ilgilenen ve kovanların bakımını yapan arıcılar, ilk üretimi yapmak için mesailerini sürdürüyor.

        Doğal florası, yüksek rakımı ve az bulunan kestane türleriyle dikkati çeken bölgede üretilen, güçlü aroması, koyu rengi ve yüksek antioksidan değeriyle bilinen bal, sahip olduğu coğrafi işaret belgesi sayesinde Türkiye genelinden de talep görüyor.

        - "Arı iğnesi yemeyi sevmeyen bu işi yapamaz"

        İlçede uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Ali Halil Ay, AA muhabirine, arıcılığın sevmeden yapılmayacak kadar zahmetli ancak bir o kadar da zevkli meslek olduğunu söyledi.

        Ay, arıcılığın bilgi kadar sevgi ve sabır gerektiren bir iş olduğuna değinerek, "Arıcılık çok zevkli olduğu kadar zor bir iş ancak sevmek gerekiyor. Arı iğnesini de sevmek gerekiyor. Arı iğnesini yemeyi sevmeyen bu işi yapamaz. Herkes bu işi yapamaz. Özellikle alerjisi olanlar, ne kadar severse sevsin, bu işi sürdüremez." diye konuştu.

        Bu yıl sezonun doğa koşullarıyla şekillendiğini vurgulayan Ay, özellikle gal arısı yoğunluğunda geçmiş yıllara göre azalma yaşandığını dile getirdi.

        Ay, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tuzaklama ve kontrol çalışmalarının bunda etkisinin olduğunu düşündüğünü belirterek, "Geçen yıllarda 10 santimetre civarında olan kestane çiçekleri, bu yıl 15-20 santimetreye kadar uzandı. Çiçek verimi güzel. Kovan başına ortalama 10-15 kilogram bal almayı hedefliyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

        Sakarya'nın coğrafi işaretli Çam Dağı Kestane Balı'nın pazarda fark yarattığını ve bu tescilin hem üreticiye hem de tüketiciye güven verdiğini aktaran Ay, "Kestane balı birçok yerde üretiliyor ama bizim balımız tescilli. Ihlamur gibi diğer çiçeklerin az olması sayesinde kestane aromasının saflığı bozulmuyor. Bu da bizim tescil almamızda etkili oldu." dedi.

        Bölgede 40 yıldır arıcılık yapan İslam Ekşioğlu da iyi bir sezon beklediklerini ancak aşırı rüzgarın etkili olduğunu anlattı.

        Balın verimli olması için en önemli unsurun yüksek nem oranı olduğundan bahseden Ekşioğlu, şöyle konuştu:

        "Hatta bize dededen kalma bir laf vardır; 'duman altı güneş' diye. Yani duman nemi yapacak, güneş de sıcaklığı oluşturacak. Bu her zaman rastlanan bir durum değil ama geçmişten gelen emareler var. Erkek arıların fazla oluşu da bu sezonun iyi geçeceği yönünde işaret. Biz her zaman iyiye yoruyoruz. Arımızın gür, balımızın bol olacağı beklentisi var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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