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        Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'te okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:14
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        Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
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        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'te okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Sakarya'da 13 bin 980 öğretmenin görev yaptığı 787 okulda öğrenim gören 212 bin 849 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Yazlık İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Rahmi Doğan, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğrencilere karnelerini verdi.

        Törende, 1/A sınıfı öğrencileri, Vali Doğan'a yazdıkları mektupları verdi. Doğan, sınıf başkanı Hira Bastaban'ın mektubunu okudu.

        - Karabük

        Karabük ve ilçelerinde 200 okulda 37 bin 184 öğrenci karne aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

        Sınıfları dolaşan Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Güzel bir eğitim öğretim yılının geçtiğini belirten Yavuz, öğrencilere iyi tatiller diledi.

        Öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Yavuz, "Öğretmenlerimizin öğrencilerine verdiği görevler ve dersler varsa onları yapmayı ihmal etmesinler. Öğrencilerimizi dinlenmiş şekilde eylül ayında okullarında bekliyoruz." dedi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de 1500 okulda 425 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Gebze Sultan Ayhan İlkokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiline girdi.

        Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine karneleri takdim edildi.

        Öğretmenler, öğrenciler ve veliler karne dağıtımının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Bolu

        Bolu'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından il genelinde 237 okulda, yaklaşık 50 bin öğrenci karnelerini aldı.

        Karnelerini alarak mutluluk yaşayan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

        - Düzce

        Düzce'de 77 bin 194 öğrenci eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karne heyecanı yaşadı.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada öğrencilere karnelerini verdi.

        Vali Aslan, öğrencilere, uzun bir dönemin ardından tatili hak ettiklerini belirterek, "Şimdi dinlenme zamanı. Karneleriniz nasıl olursa olsun en değerlisi gayretiniz ve iyi bir insan olma yolunda attığınız adımlardır. Tatilinizi doya doya yaşayın, bol bol gülün ve kitap okuyun." tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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