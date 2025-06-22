Filistinli şair, bağımsızlık mücadelesini geleceğe taşımada dizelerin gücüne inanıyor

MİNE YILDIRIM - Filistinli şair ve yazar İbrahim Nasrallah, bağımsızlık mücadelesini dünyaya anlatma ve geleceğe taşımada şiirin rolünün önemini vurgulayarak, "Gelecek nesillere yazmadığınız, bırakmadığınız şeyler, unutulup gidecektir, sizin mülkünüz olmayacaktır. Anlatmadığımız hikayeler düşmanlarımızın mülkü olacaktır." dedi.

Sakarya'da düzenlenen "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" programına konuk olan Arap dünyasının önde gelen şair ve yazarlarından Nasrallah, edebiyat ve şiirin insanları daha ince, merhametli ve duyarlı yapma etkisinin bulunduğunu söyledi.

Nasrallah, edebiyatçıların metin ve sözlerle insana etki etmek istediğini dile getirerek, "Ama en büyük problemlerden biri savaşı arzulayan zalim yöneticilerin hiçbirinin şiir okumaması. Şiir okusalar dünya çok daha farklı olur çünkü şiir, edebiyat, insanlara çok olumlu, rafine, ince ve merhametli olmaları yönünde büyük tesir yapıyor." diye konuştu.

- "Edebiyat ve şiir tüm mücadelelerde özgürlüğün yol arkadaşıdır"

Edebiyat ve şiirin Filistinlilerin tüm mücadelelerinde "özgürlüğün yol arkadaşı" olduğunu ifade eden Nasrallah, şiirin tüm zorlu zamanlarda Filistin halkı için hakikatin sesi olduğunu vurguladı.

Nasrallah, İngiliz manda yönetimi dönemlerinde ve İsrail'in kuruluş yıllarında internet ve televizyonlarının olmaması dolayısıyla şiirin direnişin en önemli sembolü olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"1960'larda başlayan direniş edebiyatının köklerini 1948 öncesi İngiliz işgali döneminde aramamız lazım. Özellikle 1960'lardan itibaren büyük oranda direniş edebiyatı başladı. Gassan Fayiz Kenefani ve Mahmud Derviş gibi çok önemli isimler var. Onlar önemli bir direniş edebiyatı oluşturdu ve Arap edebiyatının önemli parçası oldu. Bugün de gelişerek devam etmekte ve direnişin en önemli ayaklarından birini oluşturmakta."

Toplumların ve medeniyetlerin devamı için bütün sanatların gerekli olduğunun altını çizen Nasrallah, "Toplumlar, Allah'ın bize bahşettiği dünyadaki güzelliğin yansıması olarak yazarlar ve sanatçılar tarafından anlatılıyor. Toplumların ve medeniyetlerin devamı için bu gerekli. Eğer bir toplumun şairleri, yazarları yoksa aslında o toplum devam etmiyor demektir. Dolayısıyla Filistin'de işgale rağmen edebiyatın, sanatın ve şiirin çokça canlı olması, Filistin halkının Allah'ın kendine bahşettiği güzelliği ortaya koyduğunu, dünya edebiyatı ve sanatına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu açıdan şiir, Filistinlilerin varoluşunun göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.