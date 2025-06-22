GÜNCELLEME - Sakarya'da yedek parça deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yedek parça deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Zirai Aletler Sanayisi'ndeki traktör firmasına ait fabrikanın yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri ve çevredekilerin, depo ve çevresinde hasar görmeyen araçları ve parçaları tahliye etti. Bu sırada zaman zaman patlamalar yaşandı.

Bu arada, alevlere polisin TOMA aracıyla da müdahale edildi.

İtfaiye erlerince kontrol altına alınan yangında depoda geniş çapta hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.