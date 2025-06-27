Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dışdedeler Mahallesi'nde S.İ'ye ait yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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