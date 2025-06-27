Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını söndürmek için helikopter ve uçak desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
        Telefonla aradıkları kişiyi 7 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
        Telefonla aradıkları kişiyi 7 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sakarya'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 4...
        Sakarya'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 4...
        Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı