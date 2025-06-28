Karasu sahilinde hafta sonu yoğunluğu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde havayı fırsat bilen tatilciler, Karasu sahilinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Okulların kapanmasının ardından havanın güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda tatilci, soluğu Karasu sahilinde aldı.

Cankurtaran ekipleri ise yoğunluk nedeniyle tedbir ve denetimlerini artırdı.

İstanbul'dan gelen Aziz Sezek, "Tatilimiz güzel geçiyor. İstanbul’a yakın olması sebebiyle Karasu’yu seçtik. Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Sahili, kumsalı ve çevresi çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Tatilcilerden Nisa Nur Güneş derin olmayan denizin geçen seneye göre daha temiz olduğunu belirtti.

Hüsniye Yıldırım ise "Karasu sakin, emekliler için çok güzel, kesemize göre. Cankurtaranlar da iyi bakıyorlar.” dedi.

Tatil için Karasu'yu tercih eden vatandaşlardan Liya Ünlü, bölgenin denizinin çevre sahillere göre daha iyi olduğunu anlattı.

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Cumhur Çeliker de "Tatilimiz güzel geçiyor. Şile çok kalabalık. İstanbul’dan günübirlik geliyoruz, Karasu daha sakin ve temiz." ifadelerini kullandı.