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        Saadet Partisi Ferizli İlçe Başkanlığına Metehan Kaya seçildi

        Saadet Partisi Ferizli İlçe Başkanlığının 7. Olağan kongresinde tek listeyle seçime giren Metehan Kaya, yeniden başkan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:39
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        Saadet Partisi Ferizli İlçe Başkanlığına Metehan Kaya seçildi
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        Saadet Partisi Ferizli İlçe Başkanlığının 7. Olağan kongresinde tek listeyle seçime giren Metehan Kaya, yeniden başkan oldu.

        Kongre, Ferizli Belediyesi Çamlık Tesisleri'nde Mustafa Selman İskender'in başkanlığında gerçekleştirildi.

        Saadet Partisi İl Başkanı Ali Ahmet Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, ilçe teşkilatının kuruluşundan itibaren hizmet veren büyüklerine teşekkür ederek, partinin bayrağını yükseklere çıkarmak için yeniden seçilen Kaya'ya ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

        Kaya da "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz ilk yapılacak belediye başkanlığını partimize kazandırmak." ifadelerini kullandı.

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