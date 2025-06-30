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        Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'la anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:17 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:17
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        Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'la anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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