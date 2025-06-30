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        Sakarya'da çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:12
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        Sakarya'da çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıktıktan sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve üç gün süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın alanında yer yer müdahale sürüyor.

        Sakarya kesiminde görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, büyük oranda kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

        Yanan bazı alanlarda telef olan hayvanların olduğu da görüldü.

        Ormanlık alanların yanan kısımları havadan da görüntülendi.

        Bu arada Hacıyakup mevkisinde ormanlık alanlarda soğutma çalışmalarını görüntüleyen AA ekibi, bitki örtüsü tamamen yanan bir bölgede çukura düşerek yaşama tutunmayı başaran bir kaplumbağayı kurtardı.

        Çukura giren haber ekibi, kaplumbağayı çıkardı, güvenli alana götürerek doğal yaşamına bıraktı.

        Öte yandan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinde bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, yuvayı bulunduğu yerden özenle alarak güvenli alana taşıdı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sabah saatlerinde Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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