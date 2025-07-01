Sakarya ve Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Sakarya ve Kocaeli'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaymakamlık önündeki törene, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Liman Başkanı Gökhan Peker, protokol üyeleri ve vatandaş katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumunun ardından Yeni Mahallesi'ne gelen ilçe protokolü denize açıldı. Protokolün bulunduğu gemiye Sahil Güvenlik, polis botu, Karasu Liman Başkanlığına bağlı tekneler, Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri ile balıkçıların ve vatandaşların Türk bayraklarıyla süslü tekneleri eşlik etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler siren çalarak tören kortejini selamladı. Liman İşletmesine bağlı römorkörler de gökyüzüne su sıkarak kutlamalara katıldı.

Sahil Park açıklarında ise İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi şehitler için dua etti, ardından denize çelenk bırakıldı.