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        Sakaryaspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 36 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:26
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        Sakaryaspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 36 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Caner." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da geçiren Caner Erkin, 28 resmi maçta forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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