S.S. Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına Zafer seçildi

Zafer, üyelerin tarım alanlarında ekmek istedikleri ürünlerin toprak analizleri hakkında bilgi almaları için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğündeki uzman kişilerden bilgi almalarının önemini anlattı.

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