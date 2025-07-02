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        S.S. Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına Zafer seçildi

        S.S. Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı 17. Olağan Kongresi"nde Mustafa Zafer, yeniden başkan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:47 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:22
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        S.S. Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına Zafer seçildi
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        S.S. Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı 17. Olağan Kongresi"nde Mustafa Zafer, yeniden başkan oldu.

        Ferizli Belediyesi Sosyal Alanı'nda gerçekleştirilen kongreye, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeler ile vatandaşlar katıldı.

        Tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkanlığa getirilen Zafer, katılımcılara teşekkür etti.

        Zafer, üyelerin tarım alanlarında ekmek istedikleri ürünlerin toprak analizleri hakkında bilgi almaları için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğündeki uzman kişilerden bilgi almalarının önemini anlattı.

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