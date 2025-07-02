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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:18
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda 5 şüphelinin üstleri ile 2 araç ve 2 adreste yapılan aramada, 29 parça halinde 5 bin 220 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 500 gram sentetik uyuşturucu, 75 kök Hint keneviri, 3 aydınlatma sistemi, 2 termostat ve 1 termal çadır ele geçirildi.

        Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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