Sakarya'da asma tavanı çöken iş yerindeki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan otomobil koltuk kılıfı üreten iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

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