Sakarya'da asma tavanı çöken iş yerindeki 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan otomobil koltuk kılıfı üreten iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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