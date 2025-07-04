Sakarya'da dereye düşen kişi boğuldu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Y.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, Y.K. ve S.Ö'yü sudan çıkardı.

Manavpınar Mahallesi'ndeki bir dere kenarında oturan Y.K. dengesini kaybederek suya düştü. YK'nin arkadaşı S.Ö de onu kurtarmak için dereye atladı.

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