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        Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

        Sapanca Gölü'nde dün farklı zaman dilimlerinde mahsur kalan 17 kişi, jandarma ekiplerince karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 01:40 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:40
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        Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
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        Sapanca Gölü'nde dün farklı zaman dilimlerinde mahsur kalan 17 kişi, jandarma ekiplerince karaya çıkarıldı.

        Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Sapanca Gölü'nde dün önleyici devriye görevi gerçekleştirdi.

        Devriye sırasında SASKİ şehir şebeke suyu alım boru hatlarını temizleyen firmanın göldeki sabit dubasında kişilerin olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, botla ilgili yere yanaştı.

        Olumsuz hava koşullarından etkilenerek şişme kanoların su alması nedeniyle dubaya sığındıkları belirlenen 3 kişi, jandarma botuyla karaya çıkarıldı.

        Jandarma görevlileri, olumsuz hava şartları nedeniyle kürek sörfü, kano, deniz bisikleti ve benzeri sportif amaçlı kullanılan araçların kontrolü için de devriye çalışmalarını sürdürdü.

        Dün farklı zaman dilimlerinde göl açıklarında deniz bisikletleri ile bunlara bağlı dubalarda mahsur kalan 9 kişi ve kürek sörfü yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince güvenli şekilde karaya ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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