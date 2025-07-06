Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Dün farklı zaman dilimlerinde göl açıklarında deniz bisikletleri ile bunlara bağlı dubalarda mahsur kalan 9 kişi ve kürek sörfü yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince güvenli şekilde karaya ulaştırıldı.

Jandarma görevlileri, olumsuz hava şartları nedeniyle kürek sörfü, kano, deniz bisikleti ve benzeri sportif amaçlı kullanılan araçların kontrolü için de devriye çalışmalarını sürdürdü.

Devriye sırasında SASKİ şehir şebeke suyu alım boru hatlarını temizleyen firmanın göldeki sabit dubasında kişilerin olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, botla ilgili yere yanaştı.

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