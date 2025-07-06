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        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde bakım ve onarım çalışması

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 13:13 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:13
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        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde bakım ve onarım çalışması
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sakarya Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek Kavşağı ile Parkshop Dinlenme Tesisi arasında 1800 metrelik alanda üstyapı yenileme ve onarım çalışması yapıldığı belirtildi.

        Çalışmalar süresince İstanbul istikametindeki 3 şeridin tamamen trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Trafik akışı Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışmanın bir hafta sürmesi planlanmaktadır. Hendek Kavşağı bağlantı kolları, 01.07.2025 tarihinden itibaren kapalı olup çalışmalarda sona gelinmiştir. Şu anda yol şerit çizgileri çizilmektedir. Anadolu Otoyolu Sakarya il sınırları içerisinde toplam 78 kilometrelik alanda üstyapı yenileme ve onarım çalışmaları yıl sonuna kadar devam edecektir. Çalışmalar, her seferinde 3 kilometrelik bölümlerde tamamlanarak bir sonraki bölüme geçilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Ayrıca, otoyolun Düzce il sınırından itibaren İstanbul istikametindeki 12 kilometrelik kısmının üstyapı bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri yönünde uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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