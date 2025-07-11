Sakarya'da araç dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da da şubesi olduğu belirtilen özel araç dizaynı ve satışı yapan firmanın tasarım yapmak için aldığı araçları geri vermeyerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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