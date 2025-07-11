Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da araç dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da araç dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da da şubesi olduğu belirtilen özel araç dizaynı ve satışı yapan firmanın tasarım yapmak için aldığı araçları geri vermeyerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Olayla ilgili 40 mağdurun şikayette bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi

        Benzer Haberler

        Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
        Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bolu'daki otel yangını davasının duruşm...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bolu'daki otel yangını davasının duruşm...
        Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
        Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
        Arı sokunca fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
        Arı sokunca fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
        Sakarya ve Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
        Sakarya ve Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
        Dizayn araç dolandırıcılığı mağduru: Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu ver...
        Dizayn araç dolandırıcılığı mağduru: Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu ver...