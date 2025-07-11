FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Serkan Sağlam, vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor

MİNE YILDIRIM - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da Türk Telekom binasının önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan 36 yaşındaki Serkan Sağlam, hain teşebbüsün izlerini hala vücudunda taşıyor.

Sivaslı inşaat ustası Sağlam, 35 kişilik ekibiyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde şantiyedeyken sosyal medya ve akrabasından darbe girişimi olduğu yönünde haber aldı. Caddebostan'daki şantiyeden 20 çalışma arkadaşıyla sokağa çıkan Sağlam, yolda karşılaştıkları diğer sivil gruplarla FETÖ'cü askerleri durdurmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürümeye başladı.

Bu sırada darbecilerin Türk Telekom binasını ele geçirme girişiminden haberi olunca Üsküdar Acıbadem'deki noktaya geçen Sağlam, açılan ateş sonucu yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede 34 gün tedavi gören Sağlam'ın vücudundaki 2 kurşundan biri operasyonla çıkarıldı ancak diğeri hassas bölgede bulunduğu için alınamadı.

İki çocuk babası Sağlam, gazilik ünvanını aldıktan sonra 2017'de Sakarya Adliyesi'nde göreve başladı.

Şu anda Akyazı ilçesindeki Adliye Sarayı'nda memur olarak görevini sürdüren Sağlam, bedenindeki kurşunu, verdiği demokrasi mücadelesinin gurur nişanesi olarak taşıyor.

- "Üzerimize 15-20 el ateş ettiler"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Sağlam, o gece darbeci askerler tarafından kendisine küfürler ve hakaretler edildiğini, 2 G3 mermisinin isabet etmesiyle yaralandığını belirtti.

Olay yerine yaklaştıklarında, yaşlı bir kadının, ateş açılması sonucu camı patlayan arabasıyla yolunu keserek, "Gitmeyin, ateş ediyorlar." dediğini aktaran Sağlam, o sırada 17 yaşlarındaki bir kız çocuğunun halkın önüne geçip, "Sizin anneniz, bacınız yok mu? Ölmek var, dönmek yok. Şimdi gitmezsek, bundan sonra gidecek vatanımız olmaz." demesinin ardından ekibiyle Türk Telekom binasının önüne gittiklerini kaydetti.

Sağlam, binanın önünde 4 asker, 1 komutan ve arkalarında da tank olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türk Telekom binasının içerisine girmişler. Önce bize dur ihtarı çektiler, durduk ve 'Komutanım ne oluyor?' diye sorduk. 'Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için yönetime el koymuştur' dedi. Halk arkadan 'Ya Allah, ya bismillah' diye bağırmaya başladı. En öndeydim komutanın söylediklerini anlamaya çalışıyordum. Komutanın tek kelimesini duydum, 'Nişan alın, ateş' emrini verdikten sonra 2 asker diz çöktü, 1 asker yere yattı, üzerimize 15-20 el ateş ettiler. Bu ateş sırasında kimseye bir şey olmadı ama arkamdaki en az 200 kişi ara sokaklara dağılmaya başladı."