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        Sakarya'da araç dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:57
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        Sakarya'da araç dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da da şubesi olduğu belirtilen özel araç dizaynı ve satışı yapan firmanın tasarım yapmak için aldığı araçları geri vermeyerek dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

        Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7'sine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Olayla ilgili 40 mağdurun şikayette bulunduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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