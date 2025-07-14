Vali Doğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 15 Temmuz gecesinde, necip milletin, tarihin en alçak ihanetlerinden birine karşı destansı bir duruş sergileyerek, iradesine ve istiklaline sahip çıktığını belirtti.

O karanlık gecenin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletin direnişiyle aydınlığa çıktığını aktaran Doğan, "Tanklara karşı iman, kurşunlara karşı inanç galip gelmiştir. Çelikleşmiş bir iradeyle, tarihimizin iftiharla anacağı bir direnişle sergilenen kararlı duruş, milletimizin, devletine, güçlü bir aidiyet ve sorumluluk duygusuyla bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kutlu direnişin adı zafer, bu zaferin adı ise Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz destanının, milli birlik ve beraberliğin sarsılmaz nişanesi olduğunu vurgulayan Doğan, Türk milletinin o gece, tüm hesapları boşa çıkardığını, yaşanan ihanet ve halkın ortaya koyduğu destansı direnişin asla unutulmayacağını anlattı.

Milletin, demokrasi zaferinin günden güne büyüyeceğini, büyük bedeller ödeyerek elde ettiği demokratik kazanımları koruma kararlılığından ve bağımsızlık iradesinden vazgeçmeyeceğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti: