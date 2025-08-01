Sakarya'da jandarmadan motosiklet sürücülerine mektuplu bilgilendirme

Vatandaşlara ve motosiklet sürücülerine ayrıca trafik jandarma personeli tarafından kask kullanımı ve hız limitlerinin önemi, trafikte saygı ve dikkate vurgu yapan bilgilendirme mektupları verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla kahvehane, motosiklet bayisi ve marketlere bilgilendirme afişleri astı.

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