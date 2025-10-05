Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli çocuğun cenazesi toprağa verildi.
D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisinde dün, E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cipin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bisikletli 14 yaşındaki Ahmet Civelek'in cenazesi baba evine getirildi.
Helallik alınmasının ardından Civelek'in cenazesi, Uzuncaorman Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü. Civelek'in ailesi burada taziyeleri kabul etti.
Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından Uzuncaorman Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.