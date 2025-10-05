Habertürk
        Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 01:41 Güncelleme: 05.10.2025 - 01:41
        Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisinde dün, E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cipin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bisikletli 14 yaşındaki Ahmet Civelek'in cenazesi baba evine getirildi.

        Helallik alınmasının ardından Civelek'in cenazesi, Uzuncaorman Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü. Civelek'in ailesi burada taziyeleri kabul etti.

        Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından Uzuncaorman Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

