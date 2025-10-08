Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Sakarya'da iki kamyonette 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:21 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:21
        Sakarya'da 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Sakarya'da iki kamyonette 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Serdivan ilçesinde S.İ. (29) ve M.H.U'nun ( 23) kullandığı kamyonetler durdurularak yapılan aramalarda, 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

