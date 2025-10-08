Sakarya'da 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Sakarya'da iki kamyonette 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Serdivan ilçesinde S.İ. (29) ve M.H.U'nun ( 23) kullandığı kamyonetler durdurularak yapılan aramalarda, 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
