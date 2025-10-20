Sakarya'da bir kadına giydiği kıyafet nedeniyle hakaret eden şüpheli yakalandı
Sakarya'da sokakta yürüyen kadına giydiği kıyafet nedeniyle hakaret ederek fiili müdahalede bulunan kadın gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, iki kadının sokak ortasında tartıştığına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.
Yürütülen çalışmada R.T'nin, bir kadına giydiği kıyafet nedeniyle hakaret ettiği ve fiili müdahalede bulunduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.
