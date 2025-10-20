Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bir kadına giydiği kıyafet nedeniyle hakaret eden şüpheli yakalandı

        Sakarya'da sokakta yürüyen kadına giydiği kıyafet nedeniyle hakaret ederek fiili müdahalede bulunan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 19:23 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:23
        Sakarya'da bir kadına giydiği kıyafet nedeniyle hakaret eden şüpheli yakalandı
        Sakarya'da sokakta yürüyen kadına giydiği kıyafet nedeniyle hakaret ederek fiili müdahalede bulunan kadın gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, iki kadının sokak ortasında tartıştığına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

        Yürütülen çalışmada R.T'nin, bir kadına giydiği kıyafet nedeniyle hakaret ettiği ve fiili müdahalede bulunduğu tespit edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

