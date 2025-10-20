Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da aracının lastiğini değiştirdiği esnada tırın çarptığı kişi öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde aracının patlayan lastiğini değiştirdiği esnada tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:12 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:12
        Sakarya'da aracının lastiğini değiştirdiği esnada tırın çarptığı kişi öldü
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde aracının patlayan lastiğini değiştirdiği esnada tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Berat A. (22) idaresindeki 78 BA 680 plakalı tırın lastiği Sapanca mevkisinde patladı.

        Durumu fark eden ve aracı emniyet şeridine çeken Berat A'ya, lastiği değiştirmek istediği esnada F.Ö'nün (48) kullandığı 34 CRN 482 plakalı tır çarptı.

        Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Berak A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tır sürücüsü F.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

