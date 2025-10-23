Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 10 ayda yaklaşık 8 milyon metreküp su kaybı önlendi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, 10 ayda 7 milyon 966 bin 624 metreküp su kaçağını önledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:36 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 10 ayda yaklaşık 8 milyon metreküp su kaybı önlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, 10 ayda 7 milyon 966 bin 624 metreküp su kaçağını önledi.

        SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kent genelinde su kayıp oranını minimum seviyeye düşürmek ve kaynakların geleceğini koruma altına almak için Gözetimsel Kontrol ve Veri Toplama (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemiyle takip ettiği altyapı ağında oluşan su kayıplarına anında müdahale edildi.

        Akustik dinleme ve basınç ölçümleriyle gece saatlerinde yapılan dinlemeler sayesinde yüzeye çıkmayan arızalar belirleniyor, kayıp ve kaçakların önüne geçiliyor. SCADA sistemiyle ayrıca, suyun üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamalar takip ediliyor.

        Kentte su kayıplarını önleme çalışmaları kapsamında, 10 ayda ortalama 110 bin kişinin su ihtiyacına denk gelen 7 milyon 966 bin 624 metreküplük su tasarrufu sağlandı.

        Yıl içerisinde akustik dinleme ekiplerince 595 kilometrelik içme suyu hattı tarandı, yüzeye çıkmayan 353 arızaya müdahale edildi.

        Açıklamada, "Bir damla suyun dahi israf olmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Gece saatlerinde yaptığımız akustik dinleme ve anlık takip ettiğimiz SCADA sistemleriyle şehrimizin içme suyu altyapısını izliyor, tespit edilen arızalara anında müdahale ediyoruz. Şehrimizin su kayıp oranı kabul edilebilir bir seviyeye indirene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da jandarma, fabrika çalışanlarına kadına şiddet ve uyuşturucuyla m...
        Sakarya'da jandarma, fabrika çalışanlarına kadına şiddet ve uyuşturucuyla m...
        Sakarya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Sakarya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        İşitme engelli milli güreşçi, olimpiyat şampiyonluğunu tekrarlamak istiyor
        İşitme engelli milli güreşçi, olimpiyat şampiyonluğunu tekrarlamak istiyor
        Sakaryaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        HEAŞ ile Sakarya Üniversitesi, havalimanı altyapısının geliştirilmesine yön...
        HEAŞ ile Sakarya Üniversitesi, havalimanı altyapısının geliştirilmesine yön...
        Sakarya'da kaçak avcılıkta kullanılan 6 güme yıkıldı
        Sakarya'da kaçak avcılıkta kullanılan 6 güme yıkıldı