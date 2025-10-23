Sakarya'da 10 ayda yaklaşık 8 milyon metreküp su kaybı önlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, 10 ayda 7 milyon 966 bin 624 metreküp su kaçağını önledi.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kent genelinde su kayıp oranını minimum seviyeye düşürmek ve kaynakların geleceğini koruma altına almak için Gözetimsel Kontrol ve Veri Toplama (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemiyle takip ettiği altyapı ağında oluşan su kayıplarına anında müdahale edildi.

Akustik dinleme ve basınç ölçümleriyle gece saatlerinde yapılan dinlemeler sayesinde yüzeye çıkmayan arızalar belirleniyor, kayıp ve kaçakların önüne geçiliyor. SCADA sistemiyle ayrıca, suyun üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamalar takip ediliyor.

Kentte su kayıplarını önleme çalışmaları kapsamında, 10 ayda ortalama 110 bin kişinin su ihtiyacına denk gelen 7 milyon 966 bin 624 metreküplük su tasarrufu sağlandı.

Yıl içerisinde akustik dinleme ekiplerince 595 kilometrelik içme suyu hattı tarandı, yüzeye çıkmayan 353 arızaya müdahale edildi.

Açıklamada, "Bir damla suyun dahi israf olmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Gece saatlerinde yaptığımız akustik dinleme ve anlık takip ettiğimiz SCADA sistemleriyle şehrimizin içme suyu altyapısını izliyor, tespit edilen arızalara anında müdahale ediyoruz. Şehrimizin su kayıp oranı kabul edilebilir bir seviyeye indirene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.