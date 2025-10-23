Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya ve Bolu'da 3 motosikletin çalınmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da 2 ve Bolu'da 1 motosikletin çalınmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:52
        Sakarya ve Bolu'da 3 motosikletin çalınmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da 2 ve Bolu'da 1 motosikletin çalınmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanca ilçesinde 5 ve 18 Ekim'de 2 ve Bolu Otogarı'nda 15 Ekim'de 1 motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Ö.Y.Ş'yi (17) Sapanca'da düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Öte yanda çalınan 3 motosikletin bulunduğu ve sahiplerine teslik edilme işlemlerine başlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

