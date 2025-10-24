Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:32 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

        İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Geleceğin Bilinçli Yaya ve Sürücüleri" projesi kapsamında Gökgöz Mahallesi'nde 125 öğrenciye eğitim verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Eğitim Aracı, Görsev ve Elsev İnanç Kılıç İlkokulu ve Şehit Peyami Altun Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

        Etkinlikte, öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

        Mobil trafik eğitim aracı içerisinde düzenlenen eğitimlerde, trafik işaret ve levhalarının anlamı, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı, bisiklet sürerken dikkat edilmesi gereken kurallar ve karşıya geçişlerde güvenli davranış modelleri anlatıldı.

        Jandarma ekipleri, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri için uygulamalı trafik alanında mini etkinlikler düzenledi.

        Eğitimin sonunda öğrencilere kalem, boyama ve hikaye kitapları dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da polisten operasyon: 33 gözaltı
        Sakarya'da polisten operasyon: 33 gözaltı
        Sakarya'da 551 polisin katılımıyla operasyon: 33 gözaltı
        Sakarya'da 551 polisin katılımıyla operasyon: 33 gözaltı
        Sakaryalı iş insanları Ukrayna ile ticari ilişkileri kardeş liman şehirleri...
        Sakaryalı iş insanları Ukrayna ile ticari ilişkileri kardeş liman şehirleri...
        Sakarya'da 551 personelle düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da 551 personelle düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" 30 Ekim'de başlayac...
        Sakarya'da "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" 30 Ekim'de başlayac...
        Seramik mühendisliği birikimiyle yöneldiği porselen dekorlamada kültürel mi...
        Seramik mühendisliği birikimiyle yöneldiği porselen dekorlamada kültürel mi...