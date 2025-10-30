Habertürk
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ADARAY'ın 1 yılda 1 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

        Giriş: 30.10.2025 - 11:51 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:51
        Sakarya'dan kısa kısa
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 yılın ardından geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan yeniden hizmete alınan ADARAY'ın Adapazarı-Arifiye hattındaki ilk yılında 1 milyon yolcu taşıdığı kaydedildi.

        ADARAY'la günde 19 gidiş ve 19 dönüş olmak üzere 38 sefer düzenlendiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 15 dakikalık sefer süresiyle yolculara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sunulduğu aktarıldı.

        Açıklamada, vatandaşların hizmetten memnun olduğu belirtilerek, vatandaşların teveccühüne layık olmak için ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüreceği kaydedildi.

        - Serdivan Belediyesi güreşçileri madalyalar kazandı​​​​​​​

        Serdivan Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, iller arası müsabakalarda dereceler elde etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 yaş altı takımı turnuvada 3 birincilik, 1 üçüncülük elde ederek takım halinde şampiyon oldu.

        Kategorilerden 11 yaşta mücadele eden Serdivanlı sporcular, farklı sıkletlerde 1 birincilik, 8 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti. 15 yaş altında yarışan 3 sporcu da altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Çelik, "Serdivan Belediyesi olarak sporun her branşında gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Güreş takımımızın bu anlamlı ve bir o kadar önemli turnuvada takım halinde şampiyon olması bizleri son derece mutlu etti. Güçlü altyapıyla güçlü geleceğe adım atıyoruz. Turnuvaya katılan ve elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve çocuklarımıza destek veren ailelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

