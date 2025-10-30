Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ADARAY'ın 1 yılda 1 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 yılın ardından geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan yeniden hizmete alınan ADARAY'ın Adapazarı-Arifiye hattındaki ilk yılında 1 milyon yolcu taşıdığı kaydedildi.

ADARAY'la günde 19 gidiş ve 19 dönüş olmak üzere 38 sefer düzenlendiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 15 dakikalık sefer süresiyle yolculara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların hizmetten memnun olduğu belirtilerek, vatandaşların teveccühüne layık olmak için ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüreceği kaydedildi.

- Serdivan Belediyesi güreşçileri madalyalar kazandı​​​​​​​

Serdivan Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, iller arası müsabakalarda dereceler elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 yaş altı takımı turnuvada 3 birincilik, 1 üçüncülük elde ederek takım halinde şampiyon oldu.