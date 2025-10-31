Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:32
        Sakarya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında C.G. (30) idaresindeki tırı, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Pekşenler mevkisinde durdurdu.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınan C.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Zanlıya ayrıca 18 bin lira idari para cezası uygulanırken, tır 15 gün süreyle trafikten menedildi.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

