Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda İ.T (41), B.T. (28) ve O.T. (35) gözaltına alındı.

        Zanlıların evlerinde ve İ.T'nin iş yerinde yapılan aramalarda, 140,30 gram sentetik uyuşturucu, 1,10 gram esrar, 4 sentetik ecza, 150 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kasımda 5 tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak
        Sakarya'da kasımda 5 tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak
        Sakarya'da Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu'nda dijital bağımlılı...
        Sakarya'da Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu'nda dijital bağımlılı...
        Sakarya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da "5. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" başladı
        Sakarya'da "5. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" başladı