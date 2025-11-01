Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Zanlıların evlerinde ve İ.T'nin iş yerinde yapılan aramalarda, 140,30 gram sentetik uyuşturucu, 1,10 gram esrar, 4 sentetik ecza, 150 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

