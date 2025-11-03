Sakarya merkezli 36 ilde "çocuk müstehcenliğine" yönelik operasyonda 25 zanlı tutuklandı

Sakarya merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda 86 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.​​​​​​​

