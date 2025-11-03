Habertürk
        Mekece Sosyal Tesislerinin temeli atıldı

        Mekece Sosyal Tesislerinin temeli atıldı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Mekece Sosyal Tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Giriş: 03.11.2025 - 18:20 Güncelleme: 03.11.2025 - 18:20
        Mekece Sosyal Tesislerinin temeli atıldı
        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Mekece Sosyal Tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mekece Mahallesinde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim dönemi verdikleri sözleri tuttuklarını ifade ederek, 2026'da ilçe meydanı, camiler ve yeni belediye binası inşasına başlayacaklarını belirtti.

        Alemdar, temeli atılan sosyal tesisin bölge halkının rahatça keyif geçirebilecekleri bir alan sunduğunu dile getirerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını, tüm vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

        AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın da programda bir konuşma yaptı.

        Programa, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Büyükşehir bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Yaklaşık 700 metrekarelik alanda inşa edilecek Mekece Sosyal Tesisi, yeşil ve çok amaçlı kapalı alanları, çocuk oyun gruplarıyala bölgenin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

