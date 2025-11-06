Sakarya'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Sakarya'da narkotik polisi, kovalamaca sonucu 3 zanlıyı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde takip ettikleri 34 BD 077 plakalı aracı durdurmak istedi.
Şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Araç, kovalamaca sonucu Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde durduruldu.
Polis, araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan araç, arama ve inceleme yapılmak üzere emniyete çekildi.
