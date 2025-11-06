Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

        Sakarya'da narkotik polisi, kovalamaca sonucu 3 zanlıyı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 02:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 02:22
        Sakarya'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
        Sakarya'da narkotik polisi, kovalamaca sonucu 3 zanlıyı yakaladı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde takip ettikleri 34 BD 077 plakalı aracı durdurmak istedi.

        Şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Araç, kovalamaca sonucu Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde durduruldu.

        Polis, araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Öte yandan araç, arama ve inceleme yapılmak üzere emniyete çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

