Sakarya'da 393 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

N.K. ve M.Y'nin ev ile depolarında yapılan aramalarda, 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, sahte içki üretiminde kullanılan 60 litre etik alkol, 12 litre el yapımı sahte alkol, 62 şişe satışa hazır sahte alkollü içki ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

