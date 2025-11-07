Habertürk
        Sakarya'da 393 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

        Sakarya'da 393 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

        Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 08:47 Güncelleme: 07.11.2025 - 08:47
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        N.K. ve M.Y'nin ev ile depolarında yapılan aramalarda, 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, sahte içki üretiminde kullanılan 60 litre etik alkol, 12 litre el yapımı sahte alkol, 62 şişe satışa hazır sahte alkollü içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.K. ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

