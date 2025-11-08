Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:38 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:38
        Sakarya'da 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Doğu illerinden kente düzensiz göçmen taşıyacağı tespit edilen S.Ç'nin (29) kullandığı araç, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kızılcık Ormanı mevkisinde durduruldu.

        Araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ayrıca, S.Ç'ye 9 bin 267 lira idari para cezası verildi, kullandığı araca 15 gün süreyle trafikten men işlemi uygulandı.

        İşlemleri tamamlanan 24 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

