        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada

        Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:45 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:45
        Sakarya'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
        Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar cep telefonuyla kaydedildi.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesi açıklarında ava çıkan balıkçı teknesindekiler, bu sırada kendilerine eşlik eden yunusları cep telefonuyla görüntüledi.

        Tekne kaptanı Hüseyin Tan tarafından kaydedilen görüntülerde, yunusların teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi, zaman zaman suya dalıp çıkmaları yer alıyor.

