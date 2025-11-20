Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        "Sakarya'da Nitelikli İstihdam Çalıştayı"nın raporu açıklandı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Sakarya'da Nitelikli İstihdam Çalıştayı"nın hazırlanan sonuç raporu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sakarya'da Nitelikli İstihdam Çalıştayı"nın raporu açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Sakarya'da Nitelikli İstihdam Çalıştayı"nın hazırlanan sonuç raporu açıklandı.

        MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya MÜSİAD Sakarya Başkanı Ahmet Cihan, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SESAM Müdür Yardımcısı Akın Özdemir ve basın mensupları katıldı.

        Toplantıda konuşan Rektör Al, sektöre, topluma ve insanlığa yönelik öğrenci yetiştirdiklerinin farkında olduklarını belirterek, SESAM üzerinden ulusal ve uluslararası projeler üreterek Sakarya'ya çeşitli alanlarda katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Eğitimin sadece teoride olmaması gerektiğini ifade eden Al, "İşi ve eğitimi birlikte görüyoruz. Çalışma hayatı da bizim açımızdan eğitimdir. Onun için niyetimiz bir taraftan öğrencilerimizi teorik bilgilerle donatırken, aynı zamanda pratik bilgilerle donatmak ve mezun olduğu zaman sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bir iş gücü olarak yetişmiş olmasını sağlamak. Çalıştayımız da tam bunu ifade eden bir durum." diye konuştu.

        Özdemir de istihdamın sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu dile getirerek, 175 sayfalık raporda eğitim-istihdam uyumu, teknik eleman açığı, kadın istihdamı ve OSB planlaması gibi konu başlıklarının ele alındığını aktardı.

        Özdemir, ortak paydaşlarla kısa vadede teşvik, orta vadede üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla ortak eğitim programı, uzun vadede ise nesiller arası bilgi aktarımının sağlanması için mentorluk sistemi planladıklarını kaydetti.

        Kadın istihdamı konusunu da ele aldıklarını belirten Özdemir, Türkiye'de 10 kadından sadece 3'ünün istihdama katılabildiğini ve Sakarya'da da bu oranın benzer olduğunu ifade etti.

        Özdemir, kadın ve erkek nüfusunun hemen hemen eşit olduğunu aktararak, "Her 10 kadının 7'sinden ekonomik olarak faydalanamıyoruz. Eğer Türkiye ekonomik anlamda belirli bir noktaya gitmek istiyorsa nüfus dengesi de düşünüldüğünde bu eksiği kapatmak zorunda. Belki de Sakarya bu konuda geliştireceği projelerle öncü olabilir çünkü benzer sorun Sakarya'da da ortaya çıktı." dedi.

        Cihan da meslek lisesi mezunlarına belirli şartlarla 1 yıl iş garantisi verdiklerini belirterek, genel merkezin bu çalışmasına Sakarya'da 50'ye yakın iş yerinin katıldığını anlattı.

        Cihan, SESAM ile şehir endeksi yaparak envanter çıkarmayı planladıklarını da aktardı.

        Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların verdiği endişe artıyor: "Herkes korkuyor,...
        Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların verdiği endişe artıyor: "Herkes korkuyor,...
        Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirle...
        Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirle...
        Japon ailesinin dönüşümü konuşuldu: Tokyo hikayesi Sakarya'da izleyiciyle b...
        Japon ailesinin dönüşümü konuşuldu: Tokyo hikayesi Sakarya'da izleyiciyle b...
        Dünya çapında başarı kazanan balerin, İslam'a uzanan yolculuğunu öğrenciler...
        Dünya çapında başarı kazanan balerin, İslam'a uzanan yolculuğunu öğrenciler...
        Dijital risk ve sağlık ile rekreasyon ilişkisi konuşuldu
        Dijital risk ve sağlık ile rekreasyon ilişkisi konuşuldu
        SAÜ'den 'Siber Uzmanlık' fırsatı
        SAÜ'den 'Siber Uzmanlık' fırsatı