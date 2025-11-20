"Sakarya'da Nitelikli İstihdam Çalıştayı"nın raporu açıklandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Sakarya'da Nitelikli İstihdam Çalıştayı"nın hazırlanan sonuç raporu açıklandı.

MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya MÜSİAD Sakarya Başkanı Ahmet Cihan, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SESAM Müdür Yardımcısı Akın Özdemir ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Al, sektöre, topluma ve insanlığa yönelik öğrenci yetiştirdiklerinin farkında olduklarını belirterek, SESAM üzerinden ulusal ve uluslararası projeler üreterek Sakarya'ya çeşitli alanlarda katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitimin sadece teoride olmaması gerektiğini ifade eden Al, "İşi ve eğitimi birlikte görüyoruz. Çalışma hayatı da bizim açımızdan eğitimdir. Onun için niyetimiz bir taraftan öğrencilerimizi teorik bilgilerle donatırken, aynı zamanda pratik bilgilerle donatmak ve mezun olduğu zaman sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bir iş gücü olarak yetişmiş olmasını sağlamak. Çalıştayımız da tam bunu ifade eden bir durum." diye konuştu.

Özdemir de istihdamın sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu dile getirerek, 175 sayfalık raporda eğitim-istihdam uyumu, teknik eleman açığı, kadın istihdamı ve OSB planlaması gibi konu başlıklarının ele alındığını aktardı.

Özdemir, ortak paydaşlarla kısa vadede teşvik, orta vadede üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla ortak eğitim programı, uzun vadede ise nesiller arası bilgi aktarımının sağlanması için mentorluk sistemi planladıklarını kaydetti.

Kadın istihdamı konusunu da ele aldıklarını belirten Özdemir, Türkiye'de 10 kadından sadece 3'ünün istihdama katılabildiğini ve Sakarya'da da bu oranın benzer olduğunu ifade etti.

Özdemir, kadın ve erkek nüfusunun hemen hemen eşit olduğunu aktararak, "Her 10 kadının 7'sinden ekonomik olarak faydalanamıyoruz. Eğer Türkiye ekonomik anlamda belirli bir noktaya gitmek istiyorsa nüfus dengesi de düşünüldüğünde bu eksiği kapatmak zorunda. Belki de Sakarya bu konuda geliştireceği projelerle öncü olabilir çünkü benzer sorun Sakarya'da da ortaya çıktı." dedi.