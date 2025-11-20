SATSO ve TTSO "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzaladı
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TTSO), iki şehrin ekonomik potansiyelini artırmak, ortak projeler geliştirmek ve oda hizmetlerindeki gelişimi desteklemek amacıyla "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirildi.
SATSO'dan yapılan açıklamada, imza töreninin Trabzon'da TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada iki oda arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarını geliştirmek, faaliyetlerde bir araya gelmek, iş dünyasına ve şehir ekonomilerine katkı sunacak çalışmalar yapmak amacıyla hazırlanan protokolün Altuğ ve Çelebi'nin imzasıyla resmiyet kazandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, her zaman üretimi öncelediklerini, sanayi üretiminin yanı sıra tarım üretimine de ağırlık verdiklerini belirtti.
Himayelerinde bulunan doku kültürü laboratuvarında orkide gibi süs bitkileri üretimini yaptıklarına ve dünyaya ihraç ettiklerine değinen Altuğ, "Trabzon ve Sakarya, üretim kültürü, girişimcilik dinamizmi ve ticari yetkinlikleriyle Türkiye ekonomisinin önemli şehirlerinden ikisidir. Aynı zamanda 70'ten fazla milletin bir arada yaşadığı Sakarya'mızda Trabzon ve Karadeniz kökenli vatandaşlarımız da çok fazla. Bu anlamda kardeş oda olmanın kültürel olarak anlamı da çok büyük." ifadesini kullandı.
TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi da gelişmiş ülkelerin tarıma büyük yatırım yaptığını ve Trabzon'da tarım üretiminin teknolojiyle birleşerek ilerlemesi adına çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.
Fındık ve çay üzerine çalışmaları olduğunu ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:
"Biz fındığın anavatanıyız ama fındık aromasını ithal ediyoruz. Trabzon'da da Sakarya gibi doku kültürü laboratuvarı çalışmaları var. Aronya, mavi yemiş, kokulu üzüm gibi ürünlerin üretimi yapılıyor. Bu ürünlerin bölgemizde daha fazla üretilmesi konusunda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Özellikle tarım ve sanayide gelişmiş olan Sakarya ile bu konularda önemli iş birliğine imza atacağımıza inanıyorum. Özellikle SATSO öncülüğünde kurulan doku kültürü laboratuvarında verimli bir iş birliği modelini hayata geçirebiliriz."
