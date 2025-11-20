Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SATSO ve TTSO "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzaladı

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TTSO), iki şehrin ekonomik potansiyelini artırmak, ortak projeler geliştirmek ve oda hizmetlerindeki gelişimi desteklemek amacıyla "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        SATSO ve TTSO "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TTSO), iki şehrin ekonomik potansiyelini artırmak, ortak projeler geliştirmek ve oda hizmetlerindeki gelişimi desteklemek amacıyla "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirildi.

        SATSO'dan yapılan açıklamada, imza töreninin Trabzon'da TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi.

        Açıklamada iki oda arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarını geliştirmek, faaliyetlerde bir araya gelmek, iş dünyasına ve şehir ekonomilerine katkı sunacak çalışmalar yapmak amacıyla hazırlanan protokolün Altuğ ve Çelebi'nin imzasıyla resmiyet kazandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, her zaman üretimi öncelediklerini, sanayi üretiminin yanı sıra tarım üretimine de ağırlık verdiklerini belirtti.

        Himayelerinde bulunan doku kültürü laboratuvarında orkide gibi süs bitkileri üretimini yaptıklarına ve dünyaya ihraç ettiklerine değinen Altuğ, "Trabzon ve Sakarya, üretim kültürü, girişimcilik dinamizmi ve ticari yetkinlikleriyle Türkiye ekonomisinin önemli şehirlerinden ikisidir. Aynı zamanda 70'ten fazla milletin bir arada yaşadığı Sakarya'mızda Trabzon ve Karadeniz kökenli vatandaşlarımız da çok fazla. Bu anlamda kardeş oda olmanın kültürel olarak anlamı da çok büyük." ifadesini kullandı.

        TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi da gelişmiş ülkelerin tarıma büyük yatırım yaptığını ve Trabzon'da tarım üretiminin teknolojiyle birleşerek ilerlemesi adına çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

        Fındık ve çay üzerine çalışmaları olduğunu ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

        ​​​​​​​"Biz fındığın anavatanıyız ama fındık aromasını ithal ediyoruz. Trabzon'da da Sakarya gibi doku kültürü laboratuvarı çalışmaları var. Aronya, mavi yemiş, kokulu üzüm gibi ürünlerin üretimi yapılıyor. Bu ürünlerin bölgemizde daha fazla üretilmesi konusunda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Özellikle tarım ve sanayide gelişmiş olan Sakarya ile bu konularda önemli iş birliğine imza atacağımıza inanıyorum. Özellikle SATSO öncülüğünde kurulan doku kültürü laboratuvarında verimli bir iş birliği modelini hayata geçirebiliriz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü'ndeki kabarcıklar endişeye yol açtı; uzmanı nedenini açıkladı
        Sapanca Gölü'ndeki kabarcıklar endişeye yol açtı; uzmanı nedenini açıkladı
        Dokurcun Spor Kompleksi açılıyor
        Dokurcun Spor Kompleksi açılıyor
        Vali Rahmi Doğan deprem hazırlıkları ile ilgili konuştu "Planlar işlemeyebi...
        Vali Rahmi Doğan deprem hazırlıkları ile ilgili konuştu "Planlar işlemeyebi...
        Erenler'de afet farkındalık eğitimleri devam ediyor
        Erenler'de afet farkındalık eğitimleri devam ediyor
        Çocuklar Macera Park'ta hem keşfediyor hem gelişiyor
        Çocuklar Macera Park'ta hem keşfediyor hem gelişiyor
        D-140'ta feci kaza: Araç şarampole uçtu, 1 ölü 3 yaralı
        D-140'ta feci kaza: Araç şarampole uçtu, 1 ölü 3 yaralı