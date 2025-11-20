SATSO ve TTSO "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzaladı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TTSO), iki şehrin ekonomik potansiyelini artırmak, ortak projeler geliştirmek ve oda hizmetlerindeki gelişimi desteklemek amacıyla "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamada, imza töreninin Trabzon'da TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada iki oda arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarını geliştirmek, faaliyetlerde bir araya gelmek, iş dünyasına ve şehir ekonomilerine katkı sunacak çalışmalar yapmak amacıyla hazırlanan protokolün Altuğ ve Çelebi'nin imzasıyla resmiyet kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, her zaman üretimi öncelediklerini, sanayi üretiminin yanı sıra tarım üretimine de ağırlık verdiklerini belirtti.

Himayelerinde bulunan doku kültürü laboratuvarında orkide gibi süs bitkileri üretimini yaptıklarına ve dünyaya ihraç ettiklerine değinen Altuğ, "Trabzon ve Sakarya, üretim kültürü, girişimcilik dinamizmi ve ticari yetkinlikleriyle Türkiye ekonomisinin önemli şehirlerinden ikisidir. Aynı zamanda 70'ten fazla milletin bir arada yaşadığı Sakarya'mızda Trabzon ve Karadeniz kökenli vatandaşlarımız da çok fazla. Bu anlamda kardeş oda olmanın kültürel olarak anlamı da çok büyük." ifadesini kullandı.