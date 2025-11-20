Sakarya Valisi Doğan, SUBÜ Konuşmalarına konuk oldu

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Konuşmaları programına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. İlknur Çakar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Yükselen Şehir ve Gençlerin Rolü" konulu söyleşide kentin öğrenciler için sunduğu avantajlar, planlanan kültürel ve sosyal projeler, afet yönetiminde hedeflenen dönüşümler ile yerel yönetimlerin ve üniversitelerin rolü ele alındı.

Sakarya'nın coğrafi ve ekonomik yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya'yı gerçekten dünyanın en güzel noktalarından biri olduğunu gördüm. Tarih boyunca bir kavşak noktası olan bu şehir bugün de Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu, D-100 ve Karadeniz bağlantılarıyla stratejik bir konuma sahip. Sakarya hem tarım hem sanayi üretimi yapan, yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatıyla 81 il içinde 7'nci sırada yer alan, işsizlik sorunu olmayan şehir. Yaylaları, gölleri, nehirleri, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle yaşamın kolay olduğu, çalışmak veya okumak için tercih edilen bir il. En büyük hassasiyetimiz, bu doğal değerleri, çevreyi ve su kaynaklarını dikkatle korumaktır."