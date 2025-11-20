Sakarya Valisi Doğan, SUBÜ Konuşmalarına konuk oldu
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Konuşmaları programına katıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. İlknur Çakar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Yükselen Şehir ve Gençlerin Rolü" konulu söyleşide kentin öğrenciler için sunduğu avantajlar, planlanan kültürel ve sosyal projeler, afet yönetiminde hedeflenen dönüşümler ile yerel yönetimlerin ve üniversitelerin rolü ele alındı.
Sakarya'nın coğrafi ve ekonomik yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Sakarya'yı gerçekten dünyanın en güzel noktalarından biri olduğunu gördüm. Tarih boyunca bir kavşak noktası olan bu şehir bugün de Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu, D-100 ve Karadeniz bağlantılarıyla stratejik bir konuma sahip. Sakarya hem tarım hem sanayi üretimi yapan, yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatıyla 81 il içinde 7'nci sırada yer alan, işsizlik sorunu olmayan şehir. Yaylaları, gölleri, nehirleri, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle yaşamın kolay olduğu, çalışmak veya okumak için tercih edilen bir il. En büyük hassasiyetimiz, bu doğal değerleri, çevreyi ve su kaynaklarını dikkatle korumaktır."
Doğan, Sakarya'nın öğrenciler için avantajlı şehir olduğunu, SUBÜ'nün Sapanca'ya inşa edilecek olan kampüsün belirli bir aşamaya geldiğini aktararak, ilk etapta 300 dönümlük arazinin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürecin hızlanacağını belirtti.
Türkiye'nin deprem bölgesin olduğunu ve resmi kurumların kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yaptığını aktaran Doğan, "Ancak bu sadece kurumların değil, vatandaşlarımızın da dayanıksız binaları terk etmeye istekli olmasını gerektiren toplumsal bir süreç. Hatay Valiliğim döneminde deprem anında planların işlemediğini yaşayarak gördük. Asıl önemli olan yıkılmamaktır. Yeni imar açılacak alanlarda zemin etütlerine sıkı şekilde bağlı kalmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmak Sakarya için zorunluluktur." diye konuştu.
Öte yandan Vali Doğan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile üniversitenin çeşitli birimlerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
