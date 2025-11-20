Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valiliğinden "dolandırıcılık" uyarısı

        Sakarya Valiliği, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) adı, ünvanı ve kurumsal logosu kullanılarak girişimde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:58
        Sakarya Valiliğinden "dolandırıcılık" uyarısı
        Sakarya Valiliği, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) adı, ünvanı ve kurumsal logosu kullanılarak girişimde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, gelen şikayetler doğrultusunda, resmi niteliği bulunmayan internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla, TOKİ'nin kurumsal kimliği taklit edilerek vatandaşlardan kişisel bilgi ve para talep edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

        TOKİ'nin resmi internet sitesi, kurumsal çağrı merkezi, onaylı sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında hiç bir kaynağa itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "TOKİ tarafından yürütülen başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri tüm resmi işlemler yalnızca E-Devlet Kapısı ile Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu işlem süreçlerinin farklı banka şubeleri, şahıs hesapları, dernekler, kooperatifler veya resmi olmayan internet siteleri aracılığıyla yapılması söz konusu değildir."

