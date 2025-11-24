Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), tanıtım fuarında aday öğrencileri akademik birimler ve uygulamalı eğitim modeli hakkında bilgilendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fuarda öğrencilere uygulama ağırlıklı yaklaşım ve +1 eğitim modeli başta olmak üzere uluslararasılaşma çalışmaları ile öğrenci topluluklarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

- Bartınlı öğrenciler SUBÜ'yü ziyaret etti

SUBÜ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 45 öğrenci ve 3 öğretmen, üniversiteyi ziyaret ederek, eğitim öğretim imkanları hakkında bilgi aldı.

SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Furkan Atban tarafından ziyaretçilere üniversite yürütülen çalışmalar ve eğitim olanaklarına ilişkin sunum yapıldı.

Program kapsamında Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve laboratuvarlar gezildi.

- SUBÜ, Şahin Okulları öğrencilerini misafir etti