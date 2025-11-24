Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden kısa kısa

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), tanıtım fuarında aday öğrencileri akademik birimler ve uygulamalı eğitim modeli hakkında bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:53
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden kısa kısa
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fuarda öğrencilere uygulama ağırlıklı yaklaşım ve +1 eğitim modeli başta olmak üzere uluslararasılaşma çalışmaları ile öğrenci topluluklarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

        - Bartınlı öğrenciler SUBÜ'yü ziyaret etti

        SUBÜ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırlıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 45 öğrenci ve 3 öğretmen, üniversiteyi ziyaret ederek, eğitim öğretim imkanları hakkında bilgi aldı.

        SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Furkan Atban tarafından ziyaretçilere üniversite yürütülen çalışmalar ve eğitim olanaklarına ilişkin sunum yapıldı.

        Program kapsamında Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve laboratuvarlar gezildi.

        - SUBÜ, Şahin Okulları öğrencilerini misafir etti

        SUBÜ, eğitim öğretim alanındaki işbirliği çalışmaları kapsamında Sakarya Şahin Okulları'ndan gelen öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program SUBÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı'nın sunumuyla başladı.

        Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Engin Can da üniversitesinin Erasmus proje ortaklıkları konusunda bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

