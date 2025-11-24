Habertürk
        Sakarya'da 4 oto kurtarıcıyı birbiri üzerine yükleyen sürücülere para cezası kesildi

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 oto kurtarıcının birbiri üzerine yükleyen sürücülere 8 bin 288 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı
        24.11.2025 - 12:53
        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 oto kurtarıcının birbiri üzerine yükleyen sürücülere 8 bin 288 lira ceza uygulandı.

        Erenler Mahallesi 1284 Sokak'ta 4 oto kurtarıcının birbiri üzerine yüklenmiş vaziyette olduğu görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu ekiplerce, oto kurtarıcıların sürücülerinin T.S.K, O.B, Y.Ş. ve C.A. olduğu tespit edildi.

        Ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca sürücülere toplam 8 bin 288 lira ceza uyguladı.

        Ayrıca, C.A'nın ehliyetinin 100 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

