Sakarya'da 4 oto kurtarıcıyı birbiri üzerine yükleyen sürücülere para cezası kesildi

Ayrıca, C.A'nın ehliyetinin 100 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca sürücülere toplam 8 bin 288 lira ceza uyguladı.

Yapılan çalışma sonucu ekiplerce, oto kurtarıcıların sürücülerinin T.S.K, O.B, Y.Ş. ve C.A. olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.