Bisiklette 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası'nın ikinci ayağı Sakarya'da düzenlenecek

Sakarya, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, UCI 2026 yarış takviminde Tacikistan’ın Duşanbe, Polonya’nın Gdynia, Almanya’nın Aalen ve Brezilya’nın Sao Paulo şehirlerinin yer aldığı, Sakarya'nın da organizasyonun ikinci ayağına bir kez daha ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Kupası yarışları için Sakarya'nın tercih edilmesinde, uluslararası organizasyonların Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uzun yıllardır başarıyla düzenlenmesinin önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Sakarya'nın yeniden Dünya Kupası takviminde yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Şehrin, hem altyapısı hem de spor kültürüyle artık dünya çapında marka haline geldiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon, sadece spor turizmine değil, şehrimizin uluslararası tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde şehrimiz spor geleceği için önemli yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Dünya Kupası’na da yine kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun."