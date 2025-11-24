Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Bisiklette 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası'nın ikinci ayağı Sakarya'da düzenlenecek

        Sakarya, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 17:49 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklette 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası'nın ikinci ayağı Sakarya'da düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, UCI 2026 yarış takviminde Tacikistan’ın Duşanbe, Polonya’nın Gdynia, Almanya’nın Aalen ve Brezilya’nın Sao Paulo şehirlerinin yer aldığı, Sakarya'nın da organizasyonun ikinci ayağına bir kez daha ev sahipliği yapacağı bildirildi.

        Açıklamada, Dünya Kupası yarışları için Sakarya'nın tercih edilmesinde, uluslararası organizasyonların Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uzun yıllardır başarıyla düzenlenmesinin önemli rol oynadığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Sakarya'nın yeniden Dünya Kupası takviminde yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

        Şehrin, hem altyapısı hem de spor kültürüyle artık dünya çapında marka haline geldiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Bu organizasyon, sadece spor turizmine değil, şehrimizin uluslararası tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde şehrimiz spor geleceği için önemli yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Dünya Kupası’na da yine kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun."

        Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı ikinci ayak yarışları, 14 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Bisiklette Dünya Kupası'na Sakarya yeniden ev sahipliği yapacak
        Bisiklette Dünya Kupası'na Sakarya yeniden ev sahipliği yapacak
        20 milyon liraya mal olan spor kompleksi törenle açıldı
        20 milyon liraya mal olan spor kompleksi törenle açıldı
        Oto kurtarıcıların üst üste dizilmesine 8 bin lira ceza
        Oto kurtarıcıların üst üste dizilmesine 8 bin lira ceza
        Tabiat içinde büyüleyici yolculuk Karagöl ve Acelle'de sürdü
        Tabiat içinde büyüleyici yolculuk Karagöl ve Acelle'de sürdü
        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Sakarya Büyükşehirli sporculardan madalya yağmuru
        Sakarya Büyükşehirli sporculardan madalya yağmuru