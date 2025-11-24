Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Adapazarı ilçesi Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Serdivan Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        Burada konuşan Vali Rahmi Doğan, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek, Türkiye'nin her bölgesinde emek veren öğretmenlere şükranlarını sundu.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de "Hazreti Ali'nin de dediği gibi 'Bana 1 harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum.' Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek." ifadesini kullandı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise Türkiye'nin geleceğinde rol alacak öğrencileri yetiştiren öğretmenlerin kıymetli bir iş yaptığını aktardı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, hayata başarıyla tutunmuş her insanın arkasında muhakkak bir öğretmen olduğunu bildirdi.

        Programda, öğretmenlerden oluşan Sakarya Maarif Halk Dansları Topluluğu halk oyunu gösterisi yaptı.

        Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı, terör saldırılarında şehit edilen öğretmenlerin anıldığı tiyatro oyunu sergilendi.

        Törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, adaylıkları tamamlanan öğretmenler yemin etti, emekli olanlara da hizmet şeref belgeleri verildi.

        Programa İl Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehirli sporculardan madalya yağmuru
        Sakarya Büyükşehirli sporculardan madalya yağmuru
        Öğretmenler gününde öğrencilerin sergilediği performanslar göz doldurdu
        Öğretmenler gününde öğrencilerin sergilediği performanslar göz doldurdu
        Su kanalı adeta çöplüğe döndü: Vatandaş Karasu Belediyesi'ni göreve çağırdı...
        Su kanalı adeta çöplüğe döndü: Vatandaş Karasu Belediyesi'ni göreve çağırdı...
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden kısa kısa
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden kısa kısa
        23 kız öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)
        23 kız öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)
        Sakarya'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi: Sayı 23'e yükseldi İki...
        Sakarya'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi: Sayı 23'e yükseldi İki...