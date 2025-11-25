Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Azerbaycan uyruklu kadını silahla öldüren sanığa verilen cezalar hukuka uygun bulundu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Azerbaycan uyruklu kadını silahla vurarak öldüren sanığa verilen hapis ve adli para cezasının yasaya uygun olduğuna karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:33
        Sakarya'da Azerbaycan uyruklu kadını silahla öldüren sanığa verilen cezalar hukuka uygun bulundu
        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Azerbaycan uyruklu kadını silahla vurarak öldüren sanığa verilen hapis ve adli para cezasının yasaya uygun olduğuna karar verdi.

        Müşteki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleriyle sanığın müdafisi, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

        Daire, müşteki vekilinin "suç vasfı", sanık müdafisinin ise "eksik incelemeyle karar verildiği ve haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği"ne yönelik itirazlarını yerinde görmeyerek, istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

        1. Ceza Dairesi, sanık A.A'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırılmasını hukuka uygun buldu. Böylece sanık hakkındaki 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası kesinleşti.

        Daire, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

        Tarafların, Yargıtay'a temyiz başvurusu yapma hakkı bulunuyor.

        - Olay

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 20 Kasım 2024'te Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu Şelale M. (32), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.A.'nın (46) silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalanan zanlı A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklamıştı.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Mayıs'ta görülen davanın karar duruşmasında, heyet, A.A.'ya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

        Sanığı, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına hükmetmişti.

