Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Ekipler, şüpheli Ö.P. (29) ve M.K'nin (27) evlerinde yaptıkları aramada 14 kök sentetik uyuşturucu bitkisi, 5 bin 105 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi, muhtelif sayıda bitki besin maddeleri, 3 cep telefonu, 42 içime hazır sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, havalı tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

