        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:11
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler, şüpheli Ö.P. (29) ve M.K'nin (27) evlerinde yaptıkları aramada 14 kök sentetik uyuşturucu bitkisi, 5 bin 105 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi, muhtelif sayıda bitki besin maddeleri, 3 cep telefonu, 42 içime hazır sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, havalı tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.P. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

