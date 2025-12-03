Dünya alpagut şampiyonu Mina Anka, başarısını yenilemek istiyor

MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Mina Anka Doguz, antrenör annesiyle hazırlandığı 5. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda yeniden birincilik hedefliyor.

Annesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında tekvandoya başlayan 15 yaşındaki Mina Anka, 3 sene sonra ikiz kardeşi Anhar Yuşa'yla yüzlerce yıllık geçmişi olan alpagut sporuna (Orta Asya kökenli dövüş sanatı) yöneldi.

Kısa sürede kendini geliştirerek 2 bölge ve 3 Türkiye Şampiyonluğu kazanan Mina Anka, 2024'te milli sporcu oldu.

Mina, geçen yıl ikiz kardeşiyle katıldığı Gürcistan'daki 4. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Alpagutta ümitler kategorisi olan "batur" sisteminde birincilik, "gurşag" sisteminde ise üçüncülük elde etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Kompleksi'nde 4-7 Aralık'ta düzenlenecek 5. Dünya Alpagut Şampiyonası'na antrenör annesiyle hazırlanan Mina Anka, birincilik başarını tekrarlamak istiyor.

- "Süreç biraz zorlu, müsabakalara hazırlanmak kolay olmuyor"

Mina Anka Doguz, AA muhabirine, antrenörünün annesi olmasının kendisini güvende hissettirdiğini, bu sayede üzerindeki gerginliği atabildiğini söyledi.

Geçen yıl altın madalya kazandığı için gururlu olduğunu belirten Mina Anka, sürecin zor geçtiğini, müsabakalara hazırlanmanın kolay olmadığını, hem psikolojik hem de fiziksel anlamda zorlandığını ifade etti.

Mina Anka, şampiyonanın Türkiye'de olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkiye'yi temsil etmek büyük gurur, insanın göğsü kabarıyor. 'Batur' sisteminde yeniden birinci olmayı, 'gurşag' sisteminde de kendimi daha da ilerlettiğimi düşünüyorum ve birincilik hedefliyorum." dedi.

- Antrenör Emiraslanova: "Bursa'da Türk bayrağını dalgalandıracağız"

Antrenör Rümeysa Anka Emiraslanova ise 15 ülkeden katılımın olacağı 5. Dünya Şampiyonası'na Türk kafilesinden 197 sporcunun katılacağını, iki branşta dövüşeceklerini kaydetti.

Dört çocuğundan ikizlerin aktif olarak alpagut sporuyla ilgilendiğini anlatan Emiraslanova, "Bu sene 'batur' sisteminden derecemizi yinelemek, birincilik almak, 'gurşag' sisteminden de birincilik elde etmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi sıkı çalışma yaptık. Biraz zorlandık ama dereceleri elde etmek için eminim Mina gayret gösterecek. İkizi Anhar Yuşa, Türkiye Şampiyonası'nda sakatlandığından devam etmeme kararı aldı. Bu sene katılamayacak." diye konuştu.