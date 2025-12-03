Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Dünya alpagut şampiyonu Mina Anka, başarısını yenilemek istiyor

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Mina Anka Doguz, antrenör annesiyle hazırlandığı 5. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda yeniden birincilik hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya alpagut şampiyonu Mina Anka, başarısını yenilemek istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Mina Anka Doguz, antrenör annesiyle hazırlandığı 5. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda yeniden birincilik hedefliyor.

        Annesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında tekvandoya başlayan 15 yaşındaki Mina Anka, 3 sene sonra ikiz kardeşi Anhar Yuşa'yla yüzlerce yıllık geçmişi olan alpagut sporuna (Orta Asya kökenli dövüş sanatı) yöneldi.

        Kısa sürede kendini geliştirerek 2 bölge ve 3 Türkiye Şampiyonluğu kazanan Mina Anka, 2024'te milli sporcu oldu.

        Mina, geçen yıl ikiz kardeşiyle katıldığı Gürcistan'daki 4. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Alpagutta ümitler kategorisi olan "batur" sisteminde birincilik, "gurşag" sisteminde ise üçüncülük elde etti.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Kompleksi'nde 4-7 Aralık'ta düzenlenecek 5. Dünya Alpagut Şampiyonası'na antrenör annesiyle hazırlanan Mina Anka, birincilik başarını tekrarlamak istiyor.

        - "Süreç biraz zorlu, müsabakalara hazırlanmak kolay olmuyor"

        Mina Anka Doguz, AA muhabirine, antrenörünün annesi olmasının kendisini güvende hissettirdiğini, bu sayede üzerindeki gerginliği atabildiğini söyledi.

        Geçen yıl altın madalya kazandığı için gururlu olduğunu belirten Mina Anka, sürecin zor geçtiğini, müsabakalara hazırlanmanın kolay olmadığını, hem psikolojik hem de fiziksel anlamda zorlandığını ifade etti.

        Mina Anka, şampiyonanın Türkiye'de olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkiye'yi temsil etmek büyük gurur, insanın göğsü kabarıyor. 'Batur' sisteminde yeniden birinci olmayı, 'gurşag' sisteminde de kendimi daha da ilerlettiğimi düşünüyorum ve birincilik hedefliyorum." dedi.

        - Antrenör Emiraslanova: "Bursa'da Türk bayrağını dalgalandıracağız"

        Antrenör Rümeysa Anka Emiraslanova ise 15 ülkeden katılımın olacağı 5. Dünya Şampiyonası'na Türk kafilesinden 197 sporcunun katılacağını, iki branşta dövüşeceklerini kaydetti.

        Dört çocuğundan ikizlerin aktif olarak alpagut sporuyla ilgilendiğini anlatan Emiraslanova, "Bu sene 'batur' sisteminden derecemizi yinelemek, birincilik almak, 'gurşag' sisteminden de birincilik elde etmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi sıkı çalışma yaptık. Biraz zorlandık ama dereceleri elde etmek için eminim Mina gayret gösterecek. İkizi Anhar Yuşa, Türkiye Şampiyonası'nda sakatlandığından devam etmeme kararı aldı. Bu sene katılamayacak." diye konuştu.

        Emiraslanova, geçen yıl düzenlenen şampiyonada kızını ve oğlunu, başka kortta hakemlik yapması nedeniyle izleyemediğini, bu sene kızının maçlarını izleyebilecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

        Şampiyonanın Bursa'da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Emiraslanova, "Bursa'da Türk bayrağını dalgalandıracağız, güzel olacağını düşünüyorum. Sürecimiz zor geçti. Mina'nın okulu var, ben de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (Bilgisayar Programcılığı) 1. sınıfta okuyorum. Derslerime ağırlık vermek zorunda kaldım, o yüzden yetişmeye çalıştım. Hafta sonları çift antrenmanla devam ettik, hafta içinde Mina zaten sisteme tamamen hakim, kendi devam etti." ifadelerini kullandı.

        Sporculara başarılar dileyen Emiraslanova, "Mina'nın birinci olmasını istiyorum, olacağında da eminim. Sadece bu antrenmanlarla kalmayacağız, otel de antrenmanlar yapacağız. Yapmazsa olmaz çünkü herkes birbirini tanıyor. Bu nedenle kimin ne stilde dövüşeceğini biliyorlar, daha farklı stil geliştirmesi ve daha sert olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Kıratlı istifa etti
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Kıratlı istifa etti
        Sakaryaspor Başkanı Kıratlı istifa ettiğini açıkladı
        Sakaryaspor Başkanı Kıratlı istifa ettiğini açıkladı
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı görevinden ayrıldığını duyurdu
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı görevinden ayrıldığını duyurdu
        Sakaryaspor- Gençlerbirliği: 0-5
        Sakaryaspor- Gençlerbirliği: 0-5
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5
        Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5